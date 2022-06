Jornalista morre após explosão de bomba colocada em seu carro no Iêmen

O funcionário explicou que a bomba foi detonada na noite de quarta-feira quando “Haidari estava a caminho de casa”

Um jornalista iemenita foi morto pela detonação de uma bomba colocada em seu carro na cidade de Áden, no sul do país, disse uma fonte de segurança à AFP nesta quinta-feira (16).

“Agressores não identificados plantaram um artefato explosivo no veículo do jornalista Saber al-Haidari, que trabalha para vários veículos de comunicação internacionais”, disse uma fonte de segurança que pediu anonimato.

O funcionário explicou que a bomba foi detonada na noite de quarta-feira quando “Haidari estava a caminho de casa, causando sua morte e ferindo outras pessoas que viajavam no carro”.

O Iêmen está sofrendo com uma guerra civil entre o governo apoiado pela Arábia Saudita e os rebeldes houthis apoiados pelo Irã. Em meio ao conflito, grupos jihadistas como a Al Qaeda também atuam no país. A cidade de Aden é atualmente a sede do governo internacionalmente reconhecido, que teve que deixar a capital Sanaa após o avanço dos rebeldes em 2015.

A guerra, que começou em 2014 com uma ofensiva rebelde, deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, segundo a ONU. O conflito também causou uma das piores crises humanitárias do mundo.

