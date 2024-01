Japão se torna o 5º país a pousar na Lua

O Japão entra para o grupo composto por Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia, únicos países a conquistarem o feito

A sonda SLIM chegou à Lua nesta sexta-feira (19), às 12h20 do horário de Brasília, fazendo com que o Japão se tornasse o 5º país do mundo a pousar no satélite natural da Terra.

Com o sucesso da missão, o Japão entra para o grupo composto por Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia, únicos países a conquistarem o feito.

A transmissão ao vivo feita pela Agência Espacial Japonesa (JAXA) foi suspensa. “Nas telas vemos que a SLIM pousou na Lua”, afirmou um funcionário da empresa. A expectativa é de que uma coletiva de imprensa seja realizada em breve para detalhar o evento.

A sonda não era tripulada por humanos. Já na Lua, a SLIM irá desacoplar dois mini-robôs, um veículo saltador do tamanho de um forno de micro-ondas e um rover do tamanho de uma bola de beisebol, desenvolvidos em colaboração com a Sony.