Japão pode ser o 5º país a pousar na Lua

Nesta sexta-feira (19), o Japão pode se tornar o 5º país a chegar à Lua. De acordo com a Jaxa, a Agência Espacial Japonesa, a alunisagem (termo utilizado para descrever o pouso lunar), está programada para às 12h20 do horário de Brasília.

Caso o SLIM, que é o módulo de pouso inteligente para investigar a Lua, o Japão se junta ao grupo composto por Estados Unidos, União Soviética, China e Índia, de países que já chegaram ao satélite natural da Terra.

O pouso no solo lunar é difícil, e o Japão busca, com o seu módulo, fazer o “pouso mais preciso” até o momento, na cratera Shioli. A expectativa da Jaxa é fazer um pouso num local com apenas 100 metros de diâmetro, numa região próxima de encostas.

Após o pouso, a Jaxa levará cerca de um mês para verificar se o SLIM cumpriu os objetibos de alta precisão. Na Lua, a sonda irá desacoplar dois mini-robôs, um veículo saltador do tamanho de um forno de micro-ondas e um rover do tamanho de uma bola de beisebol, desenvolvidos em colaboração com a Sony.