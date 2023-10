Israel afirma que 199 reféns foram capturados pelo Hamas

Mais de 1.400 pessoas morreram em Israel no ataque de 7 de outubro do Hamas, segundo as autoridades do Estado hebreu

O Exército de Israel informou nesta segunda-feira (16) que 199 pessoas foram sequestradas pelo movimento islamita palestino Hamas no ataque violento de 7 de outubro, segundo um balanço atualizado. O número anterior, divulgado no domingo, citavam 155 pessoas. “Informamos as famílias de 199 reféns”, declarou o porta-voz militar, Daniel Hagari, em uma entrevista coletiva. O porta-voz afirmou que “os esforços relacionados aos reféns são uma prioridade nacional” e que “o Exército e Israel trabalham dia e noite para libertá-los”. Mais de 1.400 pessoas morreram em Israel no ataque de 7 de outubro do Hamas, segundo as autoridades do Estado hebreu. Mais de 2.750 pessoas morreram em bombardeios israelenses de represália na Faixa de Gaza, enclave palestino governado pelo Hamas e cercado por Israel, informaram as autoridades locais. © Agence France-Presse CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE