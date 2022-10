Irã treinou Rússia para atacar Ucrânia com drones, diz Casa Branca

Segundo o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, os iranianos ofereceram os drones e os russos os pilotaram

Militares do Irã estiveram na região da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, para ajudar as forças de Moscou a fazerem ataques com drones na Ucrânia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (20). Um dos alvos foi a capital, Kiev.

Segundo o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, os iranianos ofereceram os drones e os russos os pilotaram. Os treinadores são da Guarda Revolucionária Islâmica, um ramo do Exército iraniano designado como organização terrorista pelos Estados Unidos.

“Teerã está agora diretamente envolvido no terreno e através do fornecimento de armas que estão afetando civis e infraestrutura civil na Ucrânia”, enfatizou Kirby, acrescentando que os danos são significativos.

O porta-voz assegurou que os Estados Unidos vão buscar todos os meios para deter e confrontar o fornecimento dessas munições pelo Irã. “Continuaremos a aplicar vigorosamente todas as sanções dos EUA ao comércio de armas russo e iraniano”, disse.

O Irã e a Rússia não comentaram.