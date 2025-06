Irã diz que declarações de Trump sobre Khamenei são ‘vulgares’ e ‘indecorosas’

O governo do Irã classificou neste domingo, 29, como “vulgares” e “indecorosas” declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com ataques ao líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica disse que as falas de Trump representam uma “grave infração aos princípios e valores universais” e uma afronta à dignidade do povo iraniano.

“O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã condena veementemente as declarações vulgares e o comportamento indecoroso do presidente dos EUA em relação ao líder supremo e ao povo iraniano”, diz o texto.

Segundo o Irã, as falas de Trump violam normas éticas e diplomáticas e “ferem os sentimentos de centenas de milhões de muçulmanos na região e em todo o mundo”.

O comunicado afirma que os ataques verbais do presidente norte-americano aumentam ainda mais o “repúdio e o desprezo” pelas políticas estreitas dos EUA e que eles “minam ainda mais a credibilidade de suas alegações de querer diálogo e cooperação”

O Irã também voltou a acusar os EUA de violarem o direito internacional, citando o ataque “ilegal” às instalações nucleares do Irã e o apoio dos norte-americanos ao governo de Israel. Teerã ainda recomendou a Washington que “em vez de recorrer a retóricas insultuosas e a posições volúveis, respondam por suas violações da lei”.

As declarações de Trump da sexta-feira ainda afirmavam que ele teria impedido Israel de realizar um grande ataque contra Teerã no final da guerra, e que o Irã está “sem futuro, com forças armadas dizimadas, uma economia horrível e a MORTE por toda parte”.

Estadão Conteúdo