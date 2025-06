Governo Trump faz piada com imigrantes ao publicar imagem de ‘jacarés do ICE’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, órgão responsável pela campanha de deportação em massa de imigrantes sendo promovida pelo governo Donald Trump, publicou neste sábado (28) uma imagem de inteligência artificial mostrando jacarés com bonés do ICE, o serviço de imigração do país.

A imagem é uma piada com imigrantes que serão presos em um novo centro de detenção sendo construído na região de Everglades, na Flórida –um pântano remoto repleto de jacarés e cobras venenosas com temperaturas que ultrapassam os 35º C no verão.

A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, tem se referido à instalação como “Alcatraz dos jacarés”, em referência à famosa prisão que funcionava em uma ilha na Califórnia. De acordo com o governo, a prisão deve ficar pronta em questão de dias e abrigará imigrantes em situação irregular que aguardam deportação detidos em todo o país.

A capacidade total da prisão deve ser de 5 mil detidos, com espaço inicial para mil pessoas já nos primeiros 30 dias, de acordo com autoridades locais.

Imagens do centro de detenção divulgadas pela emissora NBC mostram que os imigrantes ficarão em barracas e os agentes de segurança, em trailers. O complexo terá segurança mínima, uma vez que funcionará no meio de um pântano isolado, inóspito e acessível apenas por barco ou avião.

A prisão está sendo construída pelo estado da Flórida, governado pelo republicano Ron DeSantis, e deve custar cerca de US$ 450 milhões por ano (R$ 2,43 bilhões) quando estiver em funcionamento, de acordo com o jornal The New York Times –recursos que podem ser reembolsados pelo governo federal.

“Eles estavam dispostos a construir [o centro] com muito mais velocidade do que algumas empresas. Foi uma solução real que vamos utilizar se for necessário”, disse Noem sobre o governo da Flórida.

Grupos ambientais foram à Justiça para tentar impedir a construção e operação do centro, dizendo que ela não passou pelos trâmites necessários para determinar o impacto à fauna e flora locais. As ONGs também dizem que o projeto é uma forma “cruel e desumana” de tratar imigrantes.

Em resposta, um porta-voz do governo da Flórida disse que “o governador Ron DeSantis já disse que a Flórida vai auxiliar o governo federal nos seus esforços imigratórios, e esse centro de detenção é necessário para deportações em massa e não terá impacto no meio ambiente”.

O projeto agrada Trump, que durante seu primeiro mandato falou diversas vezes sobre construir um fosso ao longo da fronteira sul, preenchido com jacarés ou cobras. Enquanto defendia a construção de um muro para impedir a entrada de imigrantes, Trump pediu que ele fosse feito com arame farpado e pintura preta para parecer o mais intimidador possível.

A campanha do governo Trump para deportar milhares de imigrantes já causa lotação de centros de detenção existentes. Quando o presidente iniciou seu segundo mandato, havia 39 mil pessoas em situação irregular detidas em todo o país –de acordo com dados do último dia 15, esse número já ultrapassa 56 mil.