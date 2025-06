Bolsonaro tenta falar inglês em ato na Paulista e imita slogan de Trump

MARINA PINHONI E JULIANA ARREGUY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou novamente falar inglês em um discurso de apelo internacional durante ato deste domingo (29) na avenida Paulista, em São Paulo.

“Make Brazil great again”, disse Bolsonaro ao fazer referência ao bordão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A declaração foi dada após provocação do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que afirmou que seguiria o exemplo do ex-presidente para falar com pessoas que assistiam fora do país à manifestação contra o avanço do julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

“Seguindo seu exemplo do ‘popcorn’ e icecream'”, disse Gayer em referência á fala do ato de 6 de abril no mesmo local, quando foi interrompido por Bolsonaro, que emendou um “I don’t speak english” (“eu não falo inglês”).

No ato anterior, em abril, Bolsonaro havia dito: “Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup in Brasil’. Ou seja, “sorveteiro e pipoqueiro condenados por golpe de Estado no Brasil”, e o discurso viralizou.

Gayer, que também colocou para tocar nos alto-falantes áudios de ministros do Supremo, afirmou que o sistema judiciário brasileiro “é o maior risco para nossa democracia”.