Interpol prende vendedor de armas do PCC e CV na Argentina

RAQUEL LOPES

BRSÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A Interpol prendeu nesta sexta-feira (2) Hernán Diego Dirisio, apontado como dono da empresa com sede em Assunção, no Paraguai, responsável pela importação de armas que eram repassadas para facções criminosas no Brasil.

Segundo a Polícia Federal (PF), depois que as armas importadas da Europa chegavam ao Paraguai, eram raspadas e repassadas a grupos intermediários na fronteira. Estes últimos as revendiam às principais facções criminosas do Brasil.

As investigações começaram na Delegacia de Polícia em Vitória da Conquista, na Bahia, em 2020, quando dois indivíduos foram presos em flagrante com 23 pistolas de origem croata e dois fuzis com indícios de adulteração, além de munições e carregadores.

Em dezembro, Brasil e Paraguai fizeram uma operação conjunta de combate ao tráfico internacional e armas.