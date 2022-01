Incêndio em prédio em NY deixa 19 mortos

Incêndio começou ainda durante a manhã, em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares do edifício. No total, o prédio tem 19 andares

Um prédio residencial no Bronx, em Nova York, pegou fogo neste domingo (09). Ao menos 19 pessoas morreram, sendo que 9 eram crianças. Segundo o Corpo de Bombeiros, além dos óbitos, 63 pessoas ficaram feridas, sendo que 32 correm risco de vida, principalmente por terem inalado muita fumaça. Entre os feridos também há outras crianças.

Incêndio começou ainda durante a manhã, em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares do edifício. No total, o prédio tem 19 andares. As equipes de bombeiros chegaram ao local em três minutos, mas as chamas já haviam se espalhado. O fogo foi controlado ainda no início da tarde. Segundo a ABC, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. "Este será um dos piores incêndios que testemunhamos aqui nos tempos modernos, na cidade de Nova York", afirmou o prefeito Eric Adams.