Imagem de tubarões-baleia ganha prêmio de fotografia subaquática

O fotógrafo espanhol Rafael Fernandez Caballero foi o vencedor do prêmio UPY 2022 (Under Water Photographer Of The Year) com uma foto subaquática de tubarões-baleia. A competição acontece desde 1965 e apoia novos talentos e fotógrafos estabelecidos.

Caballero venceu com a foto “Dançando com os gigantes da noite”, que mostra tubarões-baleia durante a noite no mar das Maldivas. Ele disse que foi um grande prazer ter sido premiado como fotógrafo do ano de 2022.

“Quando recebi o e-mail dizendo que era o melhor fotógrafo aquático do mundo eu não acreditei, li o e mail uma dez vezes e finalmente percebi que era real. Eu acho que foi muito especial porque naquele momento da foto poderia ter sido uma das experiências mais especiais que já vivi”, afirma.

O fotógrafo conta que um tubarão-baleia se aproximou uma noite da luz do barco onde estava e ele pulou na água. Segundo Caballero, horas depois começaram a aparecer “do nada” mais tubarões-baleia, o que o deixou muito feliz.

“Eu estava junto com Gador Muntaner, um pesquisador de tubarões, que não conseguia acreditar no que estávamos vendo. Contamos ao mesmo tempo 11 tubarões-baleia nos cercando. Foi um momento único que ninguém lá tinha pensado que poderia ser possível”, conta o fotógrafo.

Os organizadores do concurso agradeceram a todos os fotógrafos que participaram da competição deste ano. “Esperamos que a impressionante coleção de imagens vencedoras deste ano ofereça uma escapada bem-vinda para todos que as apreciam e uma chance de se reconectar com o mundo subaquático.”