Homem tem pênis estrangulado por uma porca de aço colocada para ‘aumento sexual’

Um homem vietnamita, de 24 anos, precisou remover uma porca de aço de 2,2 centímetros de espessura que havia sido colocada ao redor do pênis. A retirada foi realizada com uma broca odontológica. A ferramenta foi utilizada para “realce sexual durante a masturbação”. No entanto, não conseguiu retirar sozinho.

O homem buscou a emergência hospitalar no Vietnã.

Após dez horas com o uso do objeto, o órgão foi estrangulado. Ele tinha dores, dificuldade para urinar e diminuição da sensibilidade na genitália. Não havia necrose no órgão e o caso foi enquadrado como uma lesão peniana de grau III.

O homem recebeu analgésicos e sedativos para a dor, e os médicos passaram a tentar realizar a retirada do objeto com o auxílio de lubrificantes, mas não tiveram sucesso devido ao quão apertada a porca estava na região. Então, foi utilizada uma broca odontológica para conseguir cortar o objeto.

O objeto media 2,7 cm de diâmetro interno, 4,1 cm de diâmetro externo e 2,2 cm de espessura.

O paciente foi colocado em uso de antibióticos para evitar infecções bacterianas e passou por uma consulta psiquiátrica. Ele teve alta um dia após a internação, sem intercorrências.