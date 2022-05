Homem estrangula namorada e morre enquanto a enterrava em seu quintal

Os policiais responderam ao chamado dos vizinhos, que relataram ter visto um homem inconsciente deitado no quintal

Um homem, acusado de estrangular a namorada, morreu de ataque cardíaco. O caso teria acontecido enquanto ele enterrava o corpo da mulher no quintal.

O episódio aconteceu na cidade de Trenton, no estado da Carolina do Sul (EUA).

Joseph McKinnon, 60, é suspeito de matar Patricia Dent, 65, dentro de sua casa no sábado (7), disse o Gabinete do Xerife do Condado de Edgefield.

Quando chegaram, encontraram o corpo de McKinnon.

Os policiais encontraram um segundo corpo em uma cova com sinais de ter acabado de ser cavada. Depois de examiná-lo, os peritos confirmaram ser de Patrícia Dent, que morava com McKinnon.

Os investigadores acreditam que o criminoso atacou Patrícia dentro da casa. Uma autópsia determinou que ela morreu por estrangulamento. Já a causa da morte de McKinnon foi definida como um ataque cardíaco.