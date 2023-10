Homem faz vários reféns em agência dos correios do Japão

O incidente acontece no momento em que a polícia investiga um tiroteio ocorrido algumas horas antes na mesma região e que deixou dois feridos

A polícia japonesa cercou nesta terça-feira (31) uma agência dos correios da cidade de Warabi, no município de Saitama, na qual um homem supostamente armado tomou um número indeterminado de pessoas como reféns.

A imprensa local informou que duas pessoas ficaram feridas em um possível ataque a tiros em um hospital próximo.

As autoridades não explicaram se os incidentes estão relacionados, mas segundo testemunhas o suspeito pelo tiroteio no hospital fugiu em uma moto.

As imagens exibidas na televisão mostram um homem idoso, com um boné de beisebol e um casaco, dentro da agência dos correios com um objeto que parece uma arma, amarrada a um cordão no pescoço.

“Às 14H15 (2H15 de Brasília), uma pessoa se entrincheirou e tomou reféns em uma agência dos correios da cidade de Warabi”, ao noroeste de Tóquio, informou o site do governo municipal, que também indicou que o criminoso estava com um objeto que parece uma arma de fogo.

“Pedimos aos cidadãos que estão nas proximidades que sigam as instruções da polícia”, acrescenta o comunicado.

O canal NTV informou que pelo menos duas mulheres estavam na agência e que policiais estavam conversando com o sequestrador por telefone.

O jornal Yomiuri havia informado mais cedo que 10 funcionários da agência poderiam estar no local e que o homem poderia estar com querosene.

A polícia pediu a 300 moradores da área que abandonassem suas casas, informou o canal TBS.

Viaturas da polícia foram enviadas e isolaram o edifício de três andares. As ruas próximas estavam vazias

Foto: JIJI Press / AFP

Tiroteio em hospital

O incidente acontece no momento em que a polícia investigava um tiroteio ocorrido algumas horas antes em um hospital na cidade próxima de Toda.

Duas pessoas ficaram levemente feridas, ao que parece um médico e um paciente, após tiros disparados a partir da rua contra um quarto do primeiro andar do hospital.

“Depois das 13H00, ouvi uma mulher gritando ‘Por favor, venha alguém’ e uma enfermeira gritou: ‘Afaste-se das janelas e abaixe a cabeça'”, disse um homem de 60 anos que estava dentro do hospital ao canal NHK.

“Quase às 14h00, olhei para dentro do consultório médico e vi uma poça de sangue ao lado da maca. Não ouvi nenhum tiro, mas uma enfermeira disse que ouviu dois”, acrescentou.

Os crimes violentos são incomuns no Japão, que registra uma taxa de homicídios pequena e que tem uma das legislações mais severas do mundo sobre armas.

O país, no entanto, registrou vários ataques recentemente, incluindo o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, atingido por uma arma de fogo de fabricação caseira durante um discurso de campanha eleitoral no ano passado.

Em abril, o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, foi alvo de um ataque com um artefato explosivo improvisado, também durante um comício. Kishida saiu ileso, mas duas pessoas ficaram levemente feridas.

Um mês depois, um homem se entrincheirou em um edifício depois de supostamente matar quatro pessoas, incluindo dois policiais e uma idosa, em um ataque com uma pistola e uma faca.

Masanori Aoki, 31 anos, foi detido em sua casa, perto da cidade de Nakano, informou a polícia na época.

