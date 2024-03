Hamas confirma que abandonou negociações para trégua em Gaza

“As respostas iniciais” de Israel “não atendem as exigências mínimas”, em particular sobre um cessar-fogo definitivo e uma retirada das tropas

A delegação do Hamas abandonou nesta quinta-feira (7) a cidade do Cairo, onde estava desde domingo para participar nas negociações sobre uma trégua na Faixa de Gaza, porque as respostas de Israel “não atendem às exigências mínimas”, afirmou à AFP uma fonte do movimento islamista palestino.

“As respostas iniciais” de Israel, que está em guerra contra o Hamas desde o ataque sem precedentes de 7 de outubro em território israelense, “não atendem as exigências mínimas” apresentadas pelo grupo islamista, em particular sobre um cessar-fogo definitivo e uma retirada das tropas israelenses, afirmou um dirigente do movimento que pediu anonimato.

© Agence France-Presse