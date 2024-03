Patrono: Gilmar Mendes impulsiona projeto de implantação da unidade da Rede Sarah Kubitschek em Mato Grosso

Com o comprometimento expresso do Ministro do STF, que assumiu o papel de Patrono do projeto, a iniciativa deve revolucionar a saúde em Mato Grosso.

A incansável busca da assessora parlamentar Adriane Martins pela implantação do Hospital Sarah Kubitschek em Mato Grosso ganhou destaque nesta semana, com o apoio do Ministro mato-grossense do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Já aprovado no PPA 2024, o projeto representa um avanço significativo para a saúde da região.

“Vejo a implantação da Unidade Hospitalar Rede Sarah Kubitschek em Mato Grosso como determinante para melhorar a saúde na região. Essa iniciativa pode beneficiar não só o estado, mas também regiões vizinhas”, afirmou Gilmar Mendes.

Com o comprometimento expresso do Ministro do STF, que assumiu o papel de Patrono do projeto, a iniciativa deve revolucionar a saúde em Mato Grosso. Na reunião, Adriane Martins, representando o deputado estadual Juca do Guaraná (MDB), em conjunto com Valtenir Pereira, ex-deputado federal e Assessor Especial de Relações Institucionais da Presidência da República, concentrou esforços para obter apoio do magistrado e fortalecer a luta pela efetiva implantação da Rede Sarah Kubitschek no Estado.

O projeto, que conta com investimento de R$ 180 milhões para a construção da nova unidade em Cuiabá, distribuído para cada exercício fiscal de 2025 a 2027, visa não apenas transformar a saúde em Mato Grosso, mas também impactar positivamente regiões vizinhas, como Rondônia, Acre e o sul do Pará. O Hospital Sarah Kubitschek de Brasília, referência na América Latina, realizou 26.256 atendimentos no ano de 2022 de pessoas matogrossenses que se deslocaram até a Capital Federal, por ser referência em neuroreabilitação em lesão medular, reabilitação neurológica e neurocirurgia. O Plenário do Congresso Nacional aprovou por unanimidade no PPA 24/27 o investimento na implantação da nova unidade.

Valtenir Pereira destaca a alocação substancial de recursos. “A aprovação do requerimento de destaque em Plenário, conduzido pelo deputado federal Emanoelzinho (MDB), e pelo senador Welington Fagundes (PL), foi essencial para garantir a viabilidade desse projeto promissor”, pontuou.

Para Adriane Martins, a luta incansável e o comprometimento de líderes, como o Ministro Gilmar Mendes, os deputados federais Emanuelzinho Pinheiro (MDB) e Bohn Gass (PT/RS), bem como os senadores Wellington Fagundes (PL) e Jayme Campos (União Brasil), além de Neri Geller, ex-deputado federal e atual Secretário Nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, marcam o início de uma jornada transformadora para a saúde de Mato Grosso.

“A construção do Hospital Sarah Kubitschek não é apenas uma promessa; é uma realidade que reflete o compromisso conjunto em enfrentar desafios na área da saúde”, disse Adriane Martins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, o próximo passo é uma agenda oficial com o presidente Lula no Palácio do Planalto para tratar da expansão da Rede Sarah Kubitschek para Cuiabá.