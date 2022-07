Grupo nazista faz passeata durante conferência que recebeu Trump nos EUA

O presidente do Museu do Holocausto da Flórida repudiou o ato. Ele disse que ele representava “uma ameaça direta à comunidade”

Um grupo de manifestantes nazistas fez uma passeata no último sábado (23) durante um evento do grupo conservador “Turning Point” na cidade de Tampa, Flórida, nos Estados Unidos. A manifestação provocou uma série de repúdios públicos, incluindo do próprio grupo apoiador do ex-presidente Donald Trump. As informações são do portal estadunidense “Tampa Bay Times”.

O Turning Point é um grupo voltado principalmente a jovens que busca alinhá-los a um ativismo político dos valores e ideias do que entendem por conservadorismo. É atuante desde 2012, criado pelo radialista Charlie Kirk e que incentiva a atuação desses jovens nas escolas e universidades. A convenção do último final de semana atraiu, por exemplo, por volta de 5 mil jovens.

Trump e outros republicanos estavam presentes também.

Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam vídeos sobre a manifestação que trazia suásticas e outras bandeiras com simbologias nazistas.

Os nazistas entraram em discussões com manifestantes que protestavam contra a decisão da Suprema Corte que derrubou o direito ao aborto. Cartazes e panfletos que associavam, sem evidências, o aborto aos judeus foram entregues às pessoas que passavam pelas ruas. Não houve registro de violência durante a manifestação.

O presidente do Museu do Holocausto da Flórida, Mike Igel, repudiou o ato. Ele disse que ele representava “uma ameaça direta à comunidade judaica da região” e que os símbolos expostos deveriam ter o repúdio de todos por serem genocidas. “Não se trata de política ou religião. É sobre a humanidade”, disse em comunicado.

O Turning Point, por sua vez, negou que tivesse qualquer relação com os manifestantes. Andrew Kolvet, porta-voz dos conservadores, disse neste domingo (24) que os manifestantes nazistas não eram afiliados ao movimento e nem foram convidados para conferência. Ele ainda reforçou que o grupo condenava a ideologia nazista.

“Nosso segurança tentou, mas não teve permissão para removê-los. Nós não temos ideia de quem eles são ou por que eles estavam aqui. Eles não têm nada a ver com a TPUSA, nosso evento ou nossos alunos”, completou. Kolvet disse que os estudantes conservadores chegaram a enfrentar os nazistas, que depois foram embora do local.