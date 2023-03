Grande júri decide indiciar Donald Trump criminalmente, diz NYT

A Justiça de Manhattan, nos EUA, aprovou nesta quinta-feira (30) o indiciamento do ex-presidente Donald Trump por um caso de pagamento de suborno

São Paulo, SP

A Justiça de Manhattan, nos EUA, aprovou nesta quinta-feira (30) o indiciamento do ex-presidente Donald Trump por um caso de pagamento de suborno a uma atriz pornô, segundo o The New York Times.



O republicano, assim, deve se tornar o primeiro ex-presidente dos EUA a ser indiciado. O caso também mexe no xadrez da corrida eleitoral para a Casa Branca em 2024, que Trump pretende disputar.



De acordo com o jornal, o indiciamento será anunciado já nos próximos dias, e as acusações ainda estão pouco claras.



No caso em questão, Trump teria pago pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. O montante, no entanto, teria sido maquiado por meio de transações feitas por um dos advogados do ex-chefe da Casa Branca.



O episódio chamou a atenção por ser, em comparação com as demais investigações judiciais que envolvem Trump, um dos mais banais. Diferentes instâncias nos EUA, afinal, investigam se ele teria tentado anular o resultado das eleições de 2020, quando perdeu para Joe Biden, e possíveis fraudes nas Organizações Trump, de sua família.