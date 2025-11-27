França impõe multa de até R$ 124 mil a passageiros que desrespeitarem regras de voo

MATEUS MARTINEZ

FOLHAPRESS

O Ministério dos Transportes da França determinou novas regras para passageiros que atrapalhem os voos. Agora, os viajantes podem ser punidos com multas que vão de 10 mil euros (R$ 62 mil) até 20 mil euros (R$ 124 mil), e casos mais graves podem levar à proibição de embarque por até quatro anos.



O decreto, que já está em vigor, estabelece que a medida será aplicada em casos como uso de dispositivos eletrônicos após a proibição de sua utilização, atrapalhar o trabalho dos membros da tripulação e recusar-se a cumprir instruções de segurança dadas pela equipe a bordo.



Além disso, em situações mais graves, como no caso de algum crime venha a ser cometido pelo passageiro, outras punições também podem ser aplicadas.



Segundo o ministério, em comunicado oficial, a regra serve para combater o aumento de incidentes de mau comportamento de passageiros em voos. Em 2024, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), esse tipo de incidente ocorreu em um a cada 395 voos.



A nova regra se aplica aos passageiros de todos os voos de companhias aéreas que possuem licença para operar na França.