França impõe multa de até R$ 124 mil a passageiros que desrespeitarem regras de voo

Novas regras na aviação francesa ampliam punições e autorizam banimento de até quatro anos para mau comportamento a bordo

Redação Jornal de Brasília

27/11/2025 16h15

a350 air france clement

Foto: Divulgação/AirFrance

MATEUS MARTINEZ
FOLHAPRESS

O Ministério dos Transportes da França determinou novas regras para passageiros que atrapalhem os voos. Agora, os viajantes podem ser punidos com multas que vão de 10 mil euros (R$ 62 mil) até 20 mil euros (R$ 124 mil), e casos mais graves podem levar à proibição de embarque por até quatro anos.

O decreto, que já está em vigor, estabelece que a medida será aplicada em casos como uso de dispositivos eletrônicos após a proibição de sua utilização, atrapalhar o trabalho dos membros da tripulação e recusar-se a cumprir instruções de segurança dadas pela equipe a bordo.

Além disso, em situações mais graves, como no caso de algum crime venha a ser cometido pelo passageiro, outras punições também podem ser aplicadas.

Segundo o ministério, em comunicado oficial, a regra serve para combater o aumento de incidentes de mau comportamento de passageiros em voos. Em 2024, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), esse tipo de incidente ocorreu em um a cada 395 voos.

A nova regra se aplica aos passageiros de todos os voos de companhias aéreas que possuem licença para operar na França.

