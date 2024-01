Fortalecido por vitória em Iowa, Trump se apresenta à Justiça em caso de difamação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Logo após vencer as prévias do Partido Republicano no estado de Iowa, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve se apresentar a um tribunal de Nova York nesta terça-feira (16) para responder ao processo de difamação movido pela escritora E. Jean Carroll, que o acusou de abuso sexual.

O ex-presidente, que saiu fortalecido após a votação desta segunda (15) e deve reeditar a disputa pela Casa Branca com Joe Biden, foi considerado culpado de abuso sexual no ano passado. Na ocasião, o júri também o considerou responsável por difamação, pendendo a definição do valor da indenização a ser paga. Carroll reivindica US$ 10 milhões (R$ 48,7 milhões) por danos à sua reputação profissional.

“Nunca vi essa mulher na minha vida [] não faço ideia de quem ela é”, afirmou Trump na semana passada sobre a escritora, a quem já chamou de mentirosa depois de ter sido condenado a pagá-la, em outro julgamento ocorrido no ano passado, mais de US$ 2 milhões (R$ 10,1 milhões na cotação da época).

O julgamento desta terça foca declarações feitas pelo republicano depois de a jornalista ter relatado a agressão sexual em um artigo de revista. Após o caso vir à tona, o então presidente disse que Carroll “não fazia seu tipo” e que havia inventado toda a história para “vender seu novo livro”.

Colunista da revista de moda Elle por 26 anos, Carroll revelou o caso em 2019, quando a New York Magazine publicou um trecho de seu livro de memórias. Na sua versão, ela se encontrou casualmente com Trump na loja Bergdorf Goodman da Quinta Avenida, em Nova York, em 1996. Naquela época, Trump era um proeminente promotor imobiliário, e ela, uma conhecida jornalista e apresentadora de televisão.

Durante o processo, Carroll disse em depoimento oficial que Trump a teria empurrado contra a parede e estuprado no vestiário da loja. Os jurados tiveram a tarefa de decidir se houve estupro, abuso sexual ou toques à força na ocasião -uma agressão em qualquer uma das hipóteses. Posteriormente, eles foram provocados a decidir se Trump difamou Carroll ao disparar sua artilharia e afirmar que Carroll inventou as acusações para tentar aumentar as vendas de seu livro e prejudicá-lo politicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A advogada de Carroll, Roberta Kaplan, escreveu ao tribunal na última sexta (12) para alertar sobre o risco de a presença do republicano gerar caos na audiência. Numa tentativa de evitar que a sessão se transforme em um comício político, o juiz de instrução Lewis Kaplan, por sua vez, deixou claro que “a única coisa que está em jogo no julgamento são os danos causados à senhora Carroll pelas declarações”.

Trump solicitou o adiamento do julgamento para comparecer ao funeral de sua sogra, Amalija Knavs, na próxima quinta (18), na Flórida. Mas o juiz negou o pedido, mencionando que na noite de quarta (17) o republicano planeja participar de um comício em New Hampshire, na segunda disputa das primárias republicanas.

Confirmando expectativas, Trump venceu com facilidade a primeira batalha pela nomeação republicana da corrida pela Casa Branca, em Iowa, na segunda. Com mais de 95% dos votos contados, o ex-presidente tem 51% de apoio -maior percentual já obtido em uma disputa do partido. A distância para Ron DeSantis, que teve 21,2% dos votos, foi de praticamente 30 pontos percentuais, outro número inédito.

A crescente lista de problemas com a Justiça, contudo, pode atrapalhar a campanha de Trump, com as datas dos julgamentos se misturando com debates, comícios e votações nas primárias.