Forças russas cercam cidade ucraniana de Sieversk

A invasão russa começou no dia 24 de fevereiro, já dura mais de quatro meses e, por enquanto, não há previsão para acabar

Apoiadas pela Rússia, tropas do país e forças separatistas começaram a cercar hoje (12), a cidade de Sieversk, na na região ucraniana de Donetsk, informou a agência de notícias estatal russa Tass, citando Rodion Miroshnik, embaixador em Moscou da autoproclamada República Popular de Luhansk.

Sieversk, reivindicada pela República Popular de Donetsk, outro território separatista que Moscou está tentando tirar do controle de Kiev, está na linha de frente da batalha pela região oriental de Donbas, depois que as tropas ucranianas abandonaram a cidade de Sievierodonetsk no mês passado.

A guerra já dura mais de quatro meses, e não há previsão para acabar.

Com informações da Agência Brasil