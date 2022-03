Explosões atingem prédios residenciais em Kiev

Os ataques das tropas russas à capital da Ucrânia vêm sendo intensificados. Na última terça (15), a cidade foi colocada sob toque de recolher

Várias explosões abalaram Kiev nesta quarta-feira (16). De acordo com os serviços de emergência, dois prédios residenciais foram danificados e duas pessoas ficaram feridas.

O Serviço de Resgate recebeu um relatório de um colapso em um prédio residencial no distrito de Shevchenkivskyi. Assim, em consequência da queda de estilhaços de casca num edifício residencial de 12 andares, houve um desabamento no 12º andar e no piso técnico. O prédio ao lado, de nove andares ficou parcialmente danificado.

A partir das 07h45 horário local, foram eliminados os incêndios nas varandas do 3º, 10º, 11º e 12º andares, bem como no apartamento do último andar.

Unidades SES evacuaram 37 pessoas, incluindo 2 feridos. Foram empregados cerca de 35 bombeiros na ocorrência.









Baixas russas

Imagens de forças ucranianas na tentativa de retomada de Kherson mostram a destruição de helicópteros russos no aeroporto ocupado.