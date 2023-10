Exército de Israel afirma ter matado quatro pessoas que tentavam se infiltrar pelo Líbano

Os militares israelenses também afirmaram, sem fornecer detalhes, ter recebido uma denúncia de “disparos em direção à cidade de Metula”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Exército de Israel matou quatro homens armados que teriam tentado se infiltrar no país a partir do Líbano, de acordo com um comunicado militar divulgado nesta terça-feira (17).

Segundo a nota, os soldados israelenses detectaram um “esquadrão terrorista que tentava se infiltrar na cerca de segurança com o Líbano e colocar um artefato explosivo”. “Quatro terroristas foram abatidos”, diz trecho do texto.

O grupo extremista Hizbullah, fortemente armado e apoiado pelo Irã, tem trocado tiros quase diariamente com as forças israelenses ao longo da fronteira entre Israel e Líbano, na mais grave crise da região desde a guerra de 2006, que terminou em empate.

Os militares israelenses também afirmaram, sem fornecer detalhes, ter recebido uma denúncia de “disparos em direção à cidade de Metula”, no norte.

Uma fonte de segurança no Líbano relatou uma troca de tiros na fronteira perto de Metula. O canal de televisão al-Manar, que pertence ao Hizbullah, noticiou “ferozes bombardeios israelenses” em território libanês, do outro lado da fronteira de Metula.