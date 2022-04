EUA receberão refugiados da Ucrânia, mas não mais por rota no norte do México

Os Estados Unidos querem facilitar a entrada de refugiados que fogem da guerra russa na Ucrânia, enquanto buscam fechar uma rota informal

Os Estados Unidos querem facilitar a entrada de refugiados que fogem da guerra russa na Ucrânia, enquanto buscam fechar uma rota informal no norte do México, que surgiu nas semanas recentes. Um programa anunciado nesta quinta-feira irá agilizar os pedidos de refugiados para ucranianos e outros que fogem do conflito no Leste Europeu, mas não concederá mais rotineiramente a entrada para aqueles que aparecem na fronteira entre os EUA e o México em busca de asilo.

Milhares de pessoas têm adotado esse método desde a invasão russa, há quase dois meses.

A expectativa norte-americana é admitir até 100 mil refugiados da Ucrânia. Desde 24 de fevereiro, cerca de 15 mil chegaram aos EUA, especialmente através do México.

De acordo com autoridades, a partir da próxima segunda-feira, 25, essa rota não estará mais disponível, exceto para circunstâncias extremas.

Estadão Conteúdo