EUA/Pentágono: Vamos trabalhar para garantir que Israel tenha o necessário para se defender

Os ataques podem prejudicar as negociações intermediadas pelos EUA para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que está “monitorando de perto” o desenvolvimento dos conflitos em Israel, em meio aos ataques do Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

“Nosso comprometimento com o direito de defesa de Israel permanece inabalável”, afirmou o secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, em comunicado. “Nos próximos dias, o Departamento de Defesa trabalhará para garantir que Israel tenha o que for necessário para se defender e proteger os civis da violência indiscriminada e do terrorismo.”

Os ataques podem prejudicar as negociações intermediadas pelos EUA para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel.

Os militantes de Gaza atacaram em diversas frentes ao amanhecer no feriado judaico de Simchat Torah e um dia após o 50º aniversário da guerra de 1973, lançado por países árabes vizinhos no dia sagrado judaico do Yom Kippur, no que até agora era considerado o pior fracasso de segurança na história de Israel.

Estadão Conteúdo