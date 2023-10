EUA organizará voos para retirar seus cidadãos de Israel

“A partir de amanhã, [o] governo dos Estados Unidos organizará voos charter para proporcionar transporte de Israel para lugares na Europa”

Os Estados Unidos vão organizar, a partir desta sexta-feira, voos para evacuar para a Europa seus cidadãos que desejem deixar Israel, informou, nesta quinta (12), um porta-voz da Casa Branca, que acrescentou que 27 americanos tinham morrido desde o início da ofensiva do Hamas.

“A partir de amanhã, [o] governo dos Estados Unidos organizará voos charter para proporcionar transporte de Israel para lugares na Europa”, disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que acrescentou que os funcionários “ainda estão trabalhando em alguns dos detalhes”.

A Casa Branca também divulgou um novo balanço de 27 mortes confirmada de cidadãos americanos e de 14 desaparecidos desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas no sábado.

“Obviamente, estamos fazendo tudo o que é possível para apoiar e informar as famílias”, disse Kirby.

No sábado, dia de descanso semanal do sabá para os judeus, centenas de combatentes do Hamas cruzaram a fronteira israelense em veículos, por ar e por mar, e mataram cerca de 1.200 civis nas ruas, em suas casas e em uma festa rave.

Durante o ataque, cuja extrema violência abalou as fundações do país, os militantes tomaram cerca de 150 israelenses como reféns, com dupla nacionalidade e estrangeiros, que estão sendo ameaçados de morte pelo Hamas.

Israel respondeu lançando ataques aéreos e de artilharia contra alvos de Hamas em Gaza durante seis dias, causando mais de 1.350 mortes.

