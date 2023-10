EUA não está pronto para ‘mudança nas relações diplomáticas’ com a Venezuela

Palmieri é o chefe da missão diplomática para a Venezuela, radicada na Colômbia desde 2019, devido à ruptura de relações

Os Estados Unidos estão satisfeitos com o diálogo entre o governo venezuelano e a oposição, mas não estão prontos para “uma mudança das relações diplomáticas”, afirmou o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Brian Nichols, nesta quinta-feira (19).

Nichols fez essa afirmação em coletiva de imprensa virtual um dia após o governo do presidente Joe Biden levantar temporariamente as sanções ao petróleo, ao gás e ao ouro da Venezuela, como prêmio por um acordo alcançado entre o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, e a oposição sobre condições para as eleições presidenciais de 2024.

“Nós estamos, sim, considerando o convite de visita de Francisco Palmieri, mas eu acredito que não estamos prontos para definir a possibilidade de uma mudança nas relações diplomáticas para além do processo de transição democrática”, afirmou.

Palmieri é o chefe da missão diplomática para a Venezuela, radicada na Colômbia desde 2019, devido à ruptura de relações entre Washington e Caracas.

“Espero você em breve aqui no Palácio de Miraflores”, disse Maduro, referindo-se a Palmieri, na quarta-feira, após saber da suspensão parcial das sanções.

Os Estados Unidos não reconhecem a reeleição de Maduro em 2018 por considerarem o processo fraudulento.

