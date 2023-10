EUA: Gaetz se prepara para atacar McCarthy após acordo para evitar paralisação

O plano amotinado surpreendeu poucos no Capitólio, uma vez que Gaetz deixou clara há muito tempo a sua oposição veemente a McCarthy

Os deputados do Partido Republicano Matt Gaetz (Flórida) e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy (Califórnia), estão em rota de colisão desde o início do ano. Esta semana, as ambições finalmente passarão por um enfrentamento no Capitólio.

Gaetz, de 41 anos e que está em seu quarto mandato da Câmara, reiterou, nesta segunda-feira, que apresentaria uma medida convocando uma votação para tirar McCarthy do cargo de presidente da Câmara, conhecida como moção para destituição. O plano amotinado surpreendeu poucos no Capitólio, uma vez que Gaetz deixou clara há muito tempo a sua oposição veemente a McCarthy, que arquitetou um acordo de gastos de curto prazo que manterá o governo financiado até meados de novembro, apesar das objeções dos conservadores de linha-dura.

Com todos os olhos voltados para o plenário da Câmara, Gaetz chegou cedo, antes mesmo da abertura da Câmara. Mas ele não tomou a medida processual formal para iniciar o processo visando derrubar McCarthy. Ao invés disso, fez comentários criticando o líder em relação ao financiamento da Ucrânia. Ele indicou que estava esperando que mais parlamentares retornassem a Washington para lançar seu desafio.

McCarthy disse que está pronto para qualquer votação e disse que Gaetz é um obstrucionista com uma vingança pessoal contra ele. “Não julgue o Partido Republicano por Matt Gaetz. Julgue-nos pelos inimigos que mantemos”, disse ele na Fox News na segunda-feira. “Olha, tudo bem se Matt não gosta de mim. Tudo bem.”

Gaetz disse que a sua oposição a McCarthy não é pessoal.

“Para algumas pessoas, os fracassos políticos são traduzidos como pessoais porque os seus próprios fracassos são pessoalmente embaraçosos para eles”, disse Gaetz a jornalistas na segunda-feira.

Gaetz é um dos vários republicanos de linha-dura que regularmente criam obstrução na tentativa de controlar os gastos federais e recuperar mais poder da liderança da Câmara. O número de republicanos que deverão votar com Gaetz pode variar aproximadamente de seis dissidentes a cerca de 20 resistentes que inicialmente votaram contra McCarthy para presidente da Câmara, de acordo com um parlamentar republicano da Câmara.

Estadão Conteúdo