EUA: embaixadora indicada ao Brasil buscará colaborar para ‘reduzir drasticamente desmatamento’

Em sua declaração inicial, ela destacou a “profunda e histórica” relação bilateral, com cooperação duradoura

Indicada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Elizabeth Frawley Bagley disse nesta quarta-feira, 18, que, se confirmada, terá como uma de suas prioridades aumentar a “ambição climática” do País, colaborando para que o Brasil possa “reduzir drasticamente o desmatamento” e impor processos diante de crimes ambientais. Bagley falou em sua audiência para confirmação, no Comitê de Relações Exteriores do Senado americano.

Em sua declaração inicial, ela destacou a “profunda e histórica” relação bilateral, com cooperação duradoura. Bagley apontou o Brasil como parceiro estratégico e com compromissos compartilhados em algumas frentes, como em direitos humanos. Ela também disse que pretende “reafirmar a confiança no sistema eleitoral” do País, citando que haverá eleição nacional em outubro. E mencionou a intenção de expandir o comércio bilateral, lembrando que o Brasil “é um mercado vital para várias indústrias americanas”.

Estadão Conteúdo