EUA e Rússia criam linha direta para tentar evitar escalada da guerra, diz agência de notícias

Em meio à tensão provocada pelo possível uso de arsenal nuclear em uma eventual escalada do conflito na Ucrânia, o Ministério da Defesa russo e o Pentágono, dos Estados Unidos, estabeleceram uma linha de comunicação direta com o objetivo de evitar conflitos não intencionais relacionados à guerra, segundo a agência de notícias Associated Press.

Sob condição de anonimato, uma autoridade do Pentágono falou à agência que a linha foi criada na terça-feira (1º) “com o propósito de prevenir erros de cálculo, incidentes militares e a escalada” no conflito. A linha ainda não foi oficialmente anunciada.

Em 1963, em plena Guerra Fria e no ano seguinte à Crise dos Mísseis, EUA e União Soviética estabeleceram comunicação direta semelhante entre Moscou e Washington para tentar diminuir o risco de que ruídos de comunicação resultassem em acidentes.