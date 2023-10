EUA diz que passagem entre Gaza e Egito será aberta para ajuda humanitária

Egito resiste a abrir a passagem por Rafah porque teme um êxodo de centenas de milhares de palestinos para o deserto de Sinai, no país

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou a reabertura da passagem de Rafah, cidade localizada na fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, para permitir a passagem de itens de ajuda humanitária. Ele mencionou que os Estados Unidos, em coordenação com a ONU, Egito e Israel, preparam-se para fornecer assistência às pessoas necessitadas.

“Estamos agora muito ativamente envolvidos com países da região, com as Nações Unidas e com Israel, para garantir, da melhor maneira possível, que as pessoas possam sair do caminho do perigo e que a assistência de que precisam, como comida, água e remédios, possa entrar”, disse ele, que tem tentado possibilitar a passagem de americanos em Gaza por Rafah.

Egito resiste a abrir a passagem por Rafah porque teme um êxodo de centenas de milhares de palestinos para o deserto de Sinai, no país.

Ontem, os EUA também tinha afirmado que haveria abertura para saída de estrangeiros de Gaza, mas não aconteceu, dado que não houve acerto entre o governo no Cairo e o de Tel Aviv, em Israel. Segundo o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, o comboio dos brasileiros foi desfeito na última hora após aviso dado pelos israelenses, que controlam a “porta de saída” de Gaza, enquanto os egípcios operam a “de entrada” de seu país.

Blinken retornará a Israel na segunda (16) para discutir “o caminho a seguir” após vários dias de diplomacia e vaivém entre os estados árabes, que, segundo ele, compartilham a determinação dos EUA de garantir que o conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas não se espalhe para outras partes da região.

O principal diplomata dos EUA chegou a Israel na quinta-feira – enquanto o país se preparava para uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza – e também esteve no Catar, Jordânia, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito.