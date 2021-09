EUA apoiam proposta para encerrar financiamento à exportação de energia a carvão

União Europeia, Canadá, Coreia do Sul, Noruega, Suíça e Reino Unido também patrocinam a medida, chamada de Acordo sobre Créditos de Exportação

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que o país apoiará uma proposta no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com o objetivo de encerrar o apoio ao financiamento oficial à exportação de energia a carvão. O governo norte-americano vai defender a medida em uma reunião da entidade na quarta-feira, 15

União Europeia, Canadá, Coreia do Sul, Noruega, Suíça e Reino Unido também patrocinam a medida, chamada de Acordo sobre Créditos de Exportação. “Em conjunto com o fim do uso de recursos públicos para energia a carvão, o governo dos EUA está examinando maneiras na OCDE de apoiar ainda mais as exportações globais relacionadas à energia renovável e à mitigação das mudanças climáticas”, diz um comunicado do órgão.

Segundo a nota, a adesão a essa proposta na OCDE faz parte das novas diretrizes ambientais contidas em decretos assinados pelo presidente norte-americano, Joe Biden, cujo governo tem focado no combate à mudança climática.

Estadão Conteúdo