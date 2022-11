EUA anunciam US$ 400 milhões em ajuda militar adicional à Ucrânia

Em seu Twitter, o presidente da Ucrânia agradeceu o apoio, e disse que os “veículos blindados que nos ajudarão a libertar a terra ucraniana”

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 4, o envio de US$ 400 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia Segundo comunicado do Departamento de Defesa americano, o ato reforça o compromisso de apoiar o país na guerra contra a Rússia “atendendo às suas necessidades mais urgentes, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade das Forças Armadas da Ucrânia para defender sua soberania a longo prazo”.

Em seu Twitter, o presidente da Ucrânia agradeceu o apoio, e disse que os “veículos blindados que nos ajudarão a libertar a terra ucraniana”.

No total, os Estados Unidos já comprometeram mais de US$ 18,9 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo do presidente Joe Biden.

Estadão Conteúdo