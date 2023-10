EUA anunciam resgate de americanos em Gaza por navio diante de impasse em Rafah

A Casa Branca havia informado no sábado (14) que tinha chegado a um acordo para abrir a passagem, mas o plano não se concretizou

Neste domingo (15), a embaixada dos Estados Unidos em Israel anunciou que um navio levará cidadãos americanos e seus familiares da cidade de Haifa ao Chipre.

A decisão ocorre após a frustração de negociações do governo americano com Egito e Israel para permitir a passagem dos cerca de 500 americanos em território palestino por Rafah.

A Casa Branca havia informado no sábado (14) que tinha chegado a um acordo para abrir a passagem, mas o plano não se concretizou.

A partida do navio americano está prevista para a manhã desta segunda (16), no horário local, e a viagem deve durar cerca de 12 horas. Os passageiros não podem levar animais de estimação e, antes de embarcar, deverão assinar uma nota promissória de reembolso ao governo dos Estados Unidos. Após a chegada ao Porto de Limassol, no Chipre, cada pessoa ficará responsável por providenciar a própria viagem ao país.

Também neste domingo (15), um comunicado urgente emitido pela embaixada americana em Israel pediu que os cidadãos no norte da Faixa de Gaza se dirijam imediatamente ao sul, antes da invasão terrestre prevista pelo Exército israelense.

“Os moradores da Cidade de Gaza e do norte de Gaza foram instados pelas autoridades de segurança a se deslocarem para o sul agora, ao longo da rua Salah al-Din. Os cidadãos americanos que puderem fazê-lo com segurança são aconselhados a se deslocarem para o sul de Gaza, ao sul do Vale de Gaza em direção a Khan Younis agora”, diz a nota.

Com a vantagem de um grupo pequeno, o Brasil negocia a retirada de 28 pessoas de Gaza. A expectativa -ainda incerta- é de que a saída ocorra no máximo até segunda-feira (16). Um avião Embraer-190 da Presidência chegou na sexta (13) a Roma e aguarda instruções para ir ao Egito.