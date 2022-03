Estrela da Força Aérea de Putin é abatida pela primeira vez na Ucrânia

Trata-se do Su-34 número 24 Vermelho, que foi entregue à Força Aérea em 2018, sendo baseado em Tcheliabinsk (Sibéria)

Igor Gielow

Uma estrela do arsenal aeroespacial russo sofreu sua primeira baixa em combate neste fim de semana na guerra da Ucrânia: ao menos um avião de ataque e caça-bombardeiro tático Sukhoi Su-34 foi abatido ao norte de Kiev. Não é uma perda casual, e também indica que a guerra aérea sobre a Ucrânia está entrando em uma nova fase -e isso não deverá trazer boas notícias nem para quem está no solo, nem para as forças de Vladimir Putin.

O avião estrelou um vídeo amplamente circulado no sábado (5), que o mostrava caindo sobre uma área residencial de Tchernihiv, nordeste da capital, sob aplausos de moradores. As fotos dos destroços permitiram identificar a aeronave com precisão.

Trata-se do Su-34 número 24 Vermelho, que foi entregue à Força Aérea em 2018, sendo baseado em Tcheliabinsk (Sibéria). Na sexta (4), houve o relato da derrubada de outro modelo desses em Volkhonava, perto de Kiev, mas não foram apresentadas ainda provas.

Segundo a imprensa ucraniana, o avião foi derrubado por um míssil disparado pelo lançador portátil russo de origem soviética Igla-S, que é usado no Brasil. Isso significa que ele estava voando a menos de 5 km de altitude, e há uma implicação militar clara.

O Su-34 é um potente bimotor de longo alcance, equipado para ataques de precisão a alta altitude. Se ele voava baixo e, pelas imagens disponíveis carregava bombas de queda livre FAB-500, supunha ser possível fazer um ataque próximo ao solo sem oposição.

Desde o começo da guerra, em 24 de fevereiro, a Rússia vem degradando as defesas aéreas ucranianas. Mas lançadores portáteis e antigos sistemas móveis soviéticos são quase impossíveis de erradicar. Aí entram duas considerações.

Primeiro, que os russos pode ter abusado da soberba na ação. Mais importante, contudo, é que eles estão dispostos a expor as joias de sua coroa nessa nova fase. Até aqui, o grosso dos ataques aéreos de Putin foi conduzido com mísseis de cruzeiro Kalibr, balísticos Iskander, e antirradar Kripton.

Ao empregar a aviação tática, os riscos de perdas sobem no ar, mas principalmente na terra. Sendo alvos de bombas “burras” como a FAB-500, civis ucranianos vão enfrentar áreas maiores de destruição, o que condiz com a ideia de que Putin quer agora pressionar Kiev a se render por meio de uma campanha mais intensa e com cercos a grandes cidades.

O próprio Ministério da Defesa da Rússia fez questão de marcar a inflexão com um vídeo, publicado no YouTube neste domingo (6), mostrando um Su-34 e um caça-bombardeiro Su-25 levantando voo com bombas para atacar a Ucrânia.

Há um preço de prestígio a pagar. Além do Su-34, há relatos não confirmados que só no sábado outras sete aeronaves foram abatidas, incluindo caças multimissão Su-30SM e helicópteros de ataque Mi-24/35M.

Um dos últimos protagonizou outro vídeo que viralizou no fim de semana, sendo derrubado próximo ao solo. Ali, a curiosidade adicional é sobre qual lançador de míssil portátil foi usado, se o Stinger americano, cuja entrega foi anunciada por países europeus e pelos EUA, ou se foi um Starstreak britânico -a rapidez e o rastro de fumaça sugerem o segundo, que até agora não se sabia estar em mãos de Kiev.

Analistas militares ocidentais vinha mostrando surpresa pela falta de ação da Força Aérea no conflito e com o fato de que os ucranianos ainda operam, aparentemente, seus aviões e defesas de forma algo limitada. Agora será a hora de aferir se o fiasco da aviação russa na guerra de 2008 contra a Geórgia, que levou à reorganização e modernização das Forças Armadas de Putin, realmente deu certo na prática.

No caso do Su-34, o piloto ejetou e sobreviveu, mas seu navegador ficou preso no cockpit e morreu. O aviador foi capturado e sua imagem começou a circular, causando espanto pela notoriedade da figura: trata-se de um certo major Krasnorutchev, que em 2016 posou ao lado de Putin e o ditador Bashar al-Assad na base russa de Hmeimin, na Síria.

Com outros pilotos e aviões russos ao fundo, celebrava-se a intervenção militar promovida por Putin em 2015 para salvar o aliado na brutal guerra civil iniciada em 2011. Moscou teve lá a oportunidade de experimentar suas aeronaves e táticas em combate real, e o Su-34 ganhou rapidamente fama de avião implacável.

Seu desempenho foi tão elogiado que a produção, tímida desde sua entrada em serviço em 2014, foi acelerada e até a guerra havia 122 unidades distribuídas por três regimentos, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (Londres). Com velocidade máxima de 1.900 km/h, ele carrega até oito toneladas de bombas e mísseis, em diversas configurações.

O Su-34 é um redesenho do clássico Su-27, cujo primeiro protótipo voou em 1990, no ocaso soviético. Ficou anos em desenvolvimento. Ele tem uma cabine amplamente modificada: maior, com o fundo mais achatado e toda blindada. Os dois pilotos vão lado a lado, enquanto em versões bipostas de variantes modernas como o Su-30 eles ficam um atrás do outro.

Seguindo uma tendência de forças modernas, ele deverá substituir outros modelos mais antigos, como o venerando avião de ataque a solo Su-25 e o Su-24, ambos em ação na Ucrânia, dos dois lados do conflito.