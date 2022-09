Estafado, rei Charles tira dias de folga no Castelo de Balmoral

A extensa agenda de compromissos de Charles neste início de reinado incluiu também uma viagem para o Castelo de Hillsborough

O rei Charles 3º, do Reino Unidos, decidiu tomar alguns dias de descanso antes de assumir novas responsabilidades no trono de seu país. Ele está descansando no Castelo de Balmoral, na Escócia.

De acordo com uma fonte do jornal britânico Mirror, Charles está “cansado e de luto” e buscar “recuperar-se” depois de achar “os últimos 11 dias difíceis”, com todos os compromissos envolvendo sua ‘promoção’ a imperador e as honrarias pela morte de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª.

A extensa agenda de compromissos de Charles neste início de reinado incluiu também uma viagem para o Castelo de Hillsborough, no condado de Down, a fim de discursar na Assembleia da Irlanda do Norte.

O recesso do monarca deve durar até a próxima segunda-feira (10). “Balmoral é um lugar onde o rei pode ver sua família e ao mesmo tempo pode se recuperar e continuar com os negócios do Estado”, afirmou a fonte do veículo.