Esposa mostra lesões no corpo após alegar agressão de jogador da NBA

Em uma publicação no Instagram, ela disse que foi “abusada de todas as maneiras possíveis”, além de ter sofrido concussão

Mychelle Johnson, esposa de Miles Bridges, compartilhou fotos dos diversos ferimentos que alega ter sofrido do jogador do Charlotte Hornets, da NBA. Em uma publicação no Instagram, ela disse que foi “abusada de todas as maneiras possíveis”, além de ter sofrido concussão, fraturas no nariz e no pulso e vários outros traumas.

“Odeio que tenha chegado a esse ponto, mas não posso mais ficar em silêncio. Eu permiti que alguém destruísse minha casa, abusasse de mim de todas as maneiras possíveis e traumatizasse nossos filhos pelo resto da vida”, relatou. Ela é mãe dos dois filhos do jogador.

Em seguida, Johnson listou seus ferimentos. “Um nariz e um pulso fraturados, tímpano rasgado, músculos rasgados no meu pescoço de ser sufocada até eu apagar e uma grave concussão. Não preciso de simpatia, só não quero que isso aconteça com mais ninguém, que essa pessoa receba ajuda. Meus filhos merecem melhor”, acrescentou.

Bridges foi preso por crime de violência doméstica pela polícia de Los Angeles na última quarta-feira (29), conforme revelado pela TMZ. No entanto, ele ele já foi liberado após pagar uma fiança de R$ 680 mil. Na quinta-feira (30), o jogador ainda compartilhou vídeos treinando em um ginásio.

“Não tenho nada a provar ao mundo, mas não permitirei que alguém que poderia fazer algo tão horrível não tenha remorso e pinte um retrato de algo que não sou. Não permitirei que as pessoas ao redor dele continuem me silenciando e mentindo para proteger essa pessoa. É antiético, é imoral, é realmente doente”, completou a esposa.

De acordo com a TMZ, Johnson e Bridges começaram a namorar por volta de 2016. Tanto ele quanto a esposa apagaram qualquer foto deles juntos de seus perfis no Instagram.

O jogador foi a 12ª escolha geral do Draft de 2018, vindo de Michigan State. Ele atuou nas últimas quatro temporadas pelos Hornets e vem de sua melhor temporada da carreira.

Confira o relato na íntegra

“Odeio que tenha chegado a esse ponto, mas não posso mais ficar em silêncio. Eu permiti que alguém destruísse minha casa, abusasse de mim de todas as maneiras possíveis e traumatizasse nossos filhos pelo resto da vida.

Dói meu coração porque sempre tive esperança e tanto amor, e por mais assustador que isso seja para mim, é hora de me defender. Não vou mais ficar em silêncio para proteger os outros porque eu valorizo a mim e meus filhos mais do que a ‘imagem’ de qualquer um. Um nariz fraturado, pulso, tímpano rasgado, músculos rasgados no meu pescoço de ser sufocada até eu apagar e uma grave concussão.

Não preciso de simpatia, só não quero que isso aconteça com mais ninguém, só quero que essa pessoa receba ajuda, meus filhos merecem melhor. Isso é tudo o que eu quero. Dói, tudo dói, essa situação dói, o mais importante eu estou com medo e sofrendo pelos meus filhos que foram testemunhas de tudo. Por favor, respeite a privacidade da minha família e pare com os rumores e alegações repugnantes.”