Espanha: colisão de trens em Barcelona deixa 155 pessoas feridas

Um dos trens já estava parado e o outro reduzia a velocidade, mas não conseguiu parar a tempo de evitar a batida

Dois trens colidiram na manhã desta quarta-feira, 7, em Barcelona, Espanha, deixando 155 passageiros feridos. A maior parte teve lesões leves, informou em comunicado a Renfe Operadora, empresa responsável pela rede ferroviária da região. Um dos trens já estava parado e o outro reduzia a velocidade, mas não conseguiu parar a tempo de evitar a batida, segundo relataram passageiros à rede de TV espanhola TVE.

Segundo o serviço de proteção civil da Catalunha, a batida ocorreu pouco antes das 8h (pelo horário local). A colisão ocorreu na estação de Montcada i Reixac, que fica a 17 quilômetros de Barcelona, na região da Catalunha, no nordeste da Espanha. “Entre os passageiros, várias pessoas ficaram levemente feridas e aguardam avaliação”, disseram os serviços de emergência no Twitter.

As causas do acidente estão sendo investigadas, de acordo com a Adif, companhia pública responsável pela estrutura nas ferrovias A Polícia Civil apontou que, ao todo, 155 pessoas ficaram ligeiramente feridas, e outras cinco em menor gravidade. Três dos feridos precisaram ser transferidos para centros de saúde, embora a expectativa seja de que eles recebam alta logo.

Pelas redes sociais, a ministra espanhola do Transporte, Mobilidade e Agenda Urbana, Raquel Sánchez, disse acompanhar a situação de perto, e desejou uma boa recuperação aos cidadãos envolvidos na batida.

“Acompanhando de perto a informação da colisão de dois trens produzido esta manhã em Montcada i Reixac-Manresa por motivos que estão sendo investigados. Equipes de emergência trabalham desde a madrugada para atender os feridos, aos quais desejo rápidas melhoras”, escreveu ela em sua conta no Twitter. (Com agências internacionais).