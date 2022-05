Erro de companhia aérea mata 5 milhões de abelhas nos EUA

O incidente aconteceu no fim de semana, quando o avião foi deixado na pista de um aeroporto de Atlanta, após um desvio

Cerca de 5 milhões de abelhas morreram depois de terem sido deixadas por horas dentro de caixas durante o clima quente em um voo da companhia Delta Air Lines, no que foi classificado como uma tragédia ambiental por especialistas.

O incidente aconteceu no fim de semana, quando o avião com destino ao Alasca (EUA) foi deixado na pista de um aeroporto de Atlanta, após um desvio, informou o site Insider.

As abelhas faziam parte da primeira de duas remessas encomendadas por Sarah McElrea, proprietária do centro de apicultura Sarah’s Alaska Honey, de um distribuidor de Sacramento, na Califórnia. Os insetos deveriam ser usados para polinizar pomares e viveiros de macieiras em um ambiente onde não são nativos – as abelhas têm uma importância ambiental única.

De acordo com a Alasca Public Media (APM), o avião da Delta Air Lines transportava as abelhas com destino à cidade de Anchorage, mas foi forçado a mudar sua rota para Atlanta. Ao chegar lá, as abelhas seriam transferidas para outra aeronave, preparada para viajar ao Alaska. Segundo a companhia aérea, a mudança ocorreu porque o carregamento de abelhas não cabia no primeiro avião.

Em depoimento à APM, Sarah disse que ficou preocupada pelo carregamento de abelhas não ter chegado a Atlanta a tempo de fazer o voo de conexão. Ela foi informada pela Delta no sábado (30) que as abelhas teriam que esperar em um refrigerador, mas foram colocadas para o lado de fora do compartimento de carga da companhia, dentro de caixas, pois as equipes responsáveis pelo transporte alegaram que algumas haviam escapado.

Sarah também afirmou que a temperatura em Atlanta era 26ºC no dia em que as abelhas foram deixadas na pista. Ela procurou ajuda de um grupo de apicultores na cidade para ir até o aeroporto, checar o estado das abelhas e, se possível, resgatá-las. “Eu realmente entrei em pânico quando descobri que eles as colocaram para fora porque os feromônios que essas abelhas emitem são atraentes para outras abelhas nativas da área”, explicou.

No entanto, ela foi informada mais tarde de que quase todas as abelhas morreram de calor e fome.

Após a tragédia, a Delta se pronunciou por meio de uma declaração de sua porta-voz, Catherine Morrow, que chamou o incidente de “infeliz”.

“A Delta foi informada da situação e rapidamente contatou as equipes internas apropriadas para avaliar a situação”, declarou. “Tomamos medidas imediatas para implementar novas medidas para garantir que eventos dessa natureza não ocorram no futuro. Entramos em contato diretamente com o cliente para pedir desculpas pela situação infeliz.”

Sarah McElrea disse que já havia trabalhado com a Delta muitas vezes para o recebimento de remessas de abelhas da Califórnia.

Em entrevista ao The New York Times, ela disse que, apesar de o fornecedor ter concordado em substituir o carregamento que valia cerca de US$ 48 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões), a maior perda será para o ecossistema do Alaska, pois as abelhas que seriam encaminhadas ao seu centro de apicultura ajudariam na polinização das colheitas da Primavera e Outono. “As pessoas não entendem o quão dependentes nós, como espécie, somos das abelhas para polinização. E isso é um desperdício, uma tragédia absoluta.”