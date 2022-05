Especialistas participam do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal Sergio Moro irá participar da palestra de abertura do evento

O maior Congresso Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) da América Latina terá sua quarta edição. Entre os dias 10 e 19 de maio, Autoridades e especialistas nacionais e internacionais estarão reunidos para debater a temática com o objetivo de desenvolver e aprimorar os mecanismos de PLD-FTP no Brasil e no mundo.

O evento é promovido anualmente pelo Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Este ano, será realizado de forma híbrida (presencial e virtual) e terá entrada gratuita.



O 4º Congresso de PLD-FTP/Internacional ainda contará com a presença do presidente do Grupo de Ação Financeira (GAFI), Marcus Pleyer, organismo de maior relevância sobre o tema no mundo. Ele abordará as estratégias internacionais de enfrentamento das ameaças globais de LD-FTP.

Entre os temas dos painéis estão a regulamentação de criptoativos, a proliferação de armas de destruição em massa, crime ambiental, terceirização dos serviços de PLD-FTP como instrumento de proteção dos setores obrigados e sanções internacionais.

Serão debatidas ainda as melhores práticas aplicadas em processos eleitorais. “Nós buscamos trazer sempre temáticas importantes, atuais, e que precisam de soluções rápidas”, afirma o presidente do Instituto.

Confira a programação

10 de maio (terça-feira):

Abertura – Sergio Moro – 9h às 10h

Painel 1 – Criptoativos: Regulamentação para inclusão como novo setor obrigado

Horário: 10h às 12h

Palestrantes:

Sara Dudley – Chefe de Gabinete da United States Army Special Operations Command (USASOC);

Cristian Benito – Fundador da V12 Educação Financeira.

Painel 2 – Lavagem de Dinheiro e Crime Ambiental: Suas tipologias e as práticas preventivas

Horário: 16h às 18h

Palestrantes:

Ana Amélia Olczewski -Diretora de Inteligência Financeira do COAF;

Enrique Nort – Diretor Sênior do Centro de Excelência e Liderança do Grupo Egmont (ECOFEL);

Alexandre Pinheiro dos Santos – Superintendente Geral (Chief Operating Officer) e ex-Procurador-Chefe da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;

Silvina Rivarola – Coordenadora do Programa ECOFEL do Grupo Egmont;

Luíz Flávio Zampronha – Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal.

11 de maio (quarta-feira):

Painel 3 – Proliferação de armas de destruição em massa: O que muda com a atualização da Recomendação 1 do GAFI

Horário: 10h às 12h

Palestrantes:

Sérgio de Queiroz Duarte – Ex-Diplomata Brasileiro e Alto Representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento;

Elisa de Anda Madrazo – Vice-presidente do GAFI;

Jorge Lasmar – Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas.

12 de maio (quinta-feira):

Painel 4 – Jornalismo Investigativo e A PLD-FTP: Importância da cobertura jornalística dos crimes financeiros

Horário: 10h às 12h

Palestrantes:

Allan de Abreu – Repórter Revista Piauí;

Johanna Nublat – Jornalista e Consultora da Transparência Internacional;

Cristiane Paião Macedo – Repórter especializada em ciência e meio ambiente;

Guilherme Amado – Diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Painel 5 – Eleições: Práticas contumazes em períodos eleitorais

Horário: 16h às 18h

Palestrantes:

Rochelle Pasiani – Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira no COAF

17 de maio (terça-feira):

Painel especial em São Paulo – As estratégias de enfrentamento das ameaças globais de LD-FTP

Horário: 10h às 12h

Palestrantes:

Marcus Pleyer – Presidente do GAFI

Painel 6 – Tecnologia na avaliação interna de risco e avaliação de entidade: Recursos tecnológicos para execução dos procedimentos nas instituições obrigadas

Horário: 16h às 18h

Palestrantes:

Marcus Vinícius de Carvalho – Superintendência Geral da CVM;

Gustavo Dias – Coordenação de Supervisão Consolidada 1 – SUSEP;

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos – Diretor de Supervisão do Coaf.

18 de maio (quarta-feira):

Painel 7 – Autorregulação de PLD-FTP: Impactos e mudanças para setores obrigados

Horário: 10h às 12h

Palestrantes:

Denia de Moura – Diretora de Controles Internos, Riscos e Compliance da Mapfre Seguros;

Luis Ramiro – Diretor Especialista na AML Risco Reputacional;

Kelly Cristina Gallego Massaro – Presidente ABRACAM;

Gerson Romantini – Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil.

Painel 8 – A Terceirização dos Serviços de PLD-FTP como instrumento de proteção dos setores obrigados

Horário: 16h às 18h

Palestrantes:

Frederico Ventriglia – Sócio da área de consultoria para instituições financeiras da EY e líder da prática de Prevenção a Crimes Financeiros

19 de maio (quinta-feira):

Painel 9 – Sanções internacionais, PEPS e beneficiário final: Aspectos conceituais, teóricos e práticos de PLD

Horário: 10h às 12h

Painel 10 – Combate à terceirização do terrorismo e a não terceirização dos serviços de PLD-FTP

Horário: 16h às 18h