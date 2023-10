Entenda a história de Gaza e como o Hamas passou a controlar o território

Região serviu de refúgio para palestinos expulsos de suas terras após conflitos com Israel

Gaza é uma faixa costeira de terra situada em antigas rotas comerciais e marítimas ao longo da costa do mar Mediterrâneo. A região foi administrada pelo Império Otomano até 1917 e, desde então, passou do domínio militar britânico para o egípcio e para o israelense. Agora, é um enclave habitado por mais de 2 milhões de palestinos e administrado pelo Hamas, grupo muçulmano considerado terrorista pelas grandes potências ocidentais.

Início do século 20: judeus migram para a região da Palestina

Ao longo dos anos 1910 a 1930, milhares de judeus migraram para a região da Palestina. Esse território havia sido habitado pelos judeus na Antiguidade, mas abandonado por eles na diáspora judaica, como ficou conhecida a dispersão forçada dos judeus por várias regiões do mundo também na Antiguidade.

A migração dos judeus no início do século 20 foi motivada pelo sionismo, movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina como solução ao antissemitismo na Europa. Naquele momento, porém, a região era controlada pelo Império Otomano, que seguia oficialmente o islamismo. Além disso, os palestinos habitavam aquela área há séculos e não ficaram satisfeitos com a migração de judeus.

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a região passou a ser controlada pelo Império Britânico, que em busca de apoio prometeu aos judeus a criação de um Estado judeu ao final do conflito.

Segunda Guerra Mundial: criação do Estado de Israel e início de guerras regionais

Após a Segunda Huerra mundial, quando forças nazistas mataram ao menos seis milhões de judeus, o Reino Unido abriu mão de seu controle sob a Palestina. O vão de poder naquele momento aumentou as tensões entre árabes e judeus, e a situação foi entregue às Nações Unidas.

Em novembro de 1947, a ONU decidiu dividir o território da Palestina. De acordo com a resolução, pouco mais da metade do território ficaria com Israel, e o restante com os palestinos -em Gaza e na Cisjordânia. Meses depois, em maio de 1948, foi criado o Estado de Israel e, simultaneamente, começou a guerra entre árabes e israelenses.

Naquele momento, dezenas de milhares de palestinos se refugiaram em Gaza. A expulsão desse povo ficou conhecida como “nakba”, que significa catástrofe em árabe.

Logo em seguida, o Egito conquistou uma estreita faixa costeira de 40 quilômetros de comprimento, que ia do Sinai até o sul de Ashkelon, cidade israelense -essa faixa é hoje conhecida como Faixa de Gaza. O afluxo de refugiados fez com que a população de Gaza triplicasse para cerca de 200 mil pessoas.

Décadas de 1950 e 1960: o regime militar egípcio

O Egito manteve a Faixa de Gaza durante duas décadas sob um governo militar. A administração permitia aos palestinianos trabalhar e estudar no Egito.

Final da década de 1960: guerra e ocupação militar israelense

Israel capturou a Faixa de Gaza e parte da Cisjordânia na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Um censo israelense naquele ano estimou a população de Gaza em 394 mil, dos quais pelo menos 60% eram refugiados.

Com a saída dos egípcios, muitos trabalhadores de Gaza conseguiram empregos nas indústrias agrícola, de construção e de serviços dentro de Israel, aos quais podiam ter acesso fácil. As tropas israelenses permaneceram para administrar o território e proteger os assentamentos que Israel construiu na região nas décadas seguintes.

Vinte anos após a guerra de 1967, os palestinos organizaram sua primeira revolta. Tudo começou em dezembro de 1987, após um acidente de trânsito em que um caminhão israelense colidiu com um veículo que transportava trabalhadores palestinos no campo de refugiados de Jabalya, em Gaza, matando quatro pessoas. Após o acidente, os palestinos organizaram protestos violentos, greves e paralisações.

No mesmo período, a organização radical egípcia Irmandade Muçulmana criou um ramo armado palestino, o Hamas. Dedicado à destruição de Israel, o Hamas se tornou um rival político do partido Fatah, principal movimento político até hoje da Palestina.

Início da década de 1990: os acordos de Oslo e a semiautonomia palestina

Israel e os palestinos assinaram um acordo de paz histórico em 1993 que levou à criação da Autoridade Palestina, comandada justamente pelo Fatah. Os palestinos receberam inicialmente o controle limitado de Gaza e de Jericó, na Cisjordânia. Após os acordos, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat e fundador do Fatah, voltou à Gaza -ele estava há décadas exilado.

O processo de Oslo deu à recém-criada Autoridade Palestiniana alguma autonomia e previu a criação de um Estado após cinco anos. Mas isso nunca aconteceu. Israel acusou os palestinos de negarem os acordos de segurança, e os palestinos ficaram irritados com a contínua construção de assentamentos israelenses em Gaza e na Cisjordânia.

O Hamas e a Jihad Islâmica realizaram bombardeamentos para tentar inviabilizar o processo de paz, levando Israel a impor mais restrições à circulação de palestinos para fora de Gaza.

No início dos anos 2000 aconteceram vários atentados suicidas e ataques a tiros por parte de palestinos. Israel respondeu com ataques aéreos, demolições e toques de recolher.

Um dos alvos foi o Aeroporto Internacional de Gaza, inaugurado em 1998 e símbolo das esperanças dos palestinos de independência econômica e única ligação direta da região ao mundo exterior que não era controlada por Israel ou pelo Egito. Israel considerou o aeroporto uma ameaça à segurança e destruiu a antena do radar e a pista alguns meses após os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

Outro alvo foi a indústria pesqueira de Gaza, fonte de rendimento para dezenas de milhares de pessoas. A zona de pesca de Gaza foi reduzida por Israel, uma restrição que disse ser necessária para impedir o contrabando de armas.

Em agosto de 2005, Israel retirou todas as suas tropas e colonos de Gaza. Tel Aviv também removeu fábricas, estufas e oficinas dos colonatos que empregavam alguns habitantes de Gaza. Os palestinos, por sua vez, demoliram os edifícios abandonados e a infraestrutura israelense.

Em 2006, o Hamas obteve uma vitória surpreendente nas eleições parlamentares palestinas e depois assumiu o controle total de Gaza, derrubando forças leais ao sucessor de Arafat, o presidente palestino, Mahmoud Abbas. Grande parte da comunidade internacional cortou a ajuda aos palestinos nas áreas controladas pelo Hamas, inclusive o Egito. Desde então, a economia de Gaza tem sofrido repetidamente.

Últimos anos: mais conflitos

Antes do atual conflito, alguns dos piores combates ocorreram em 2014, quando o Hamas e grupos aliados lançaram foguetes contra cidades centrais de Israel. Em seguida, Tel Aviv realizou ataques aéreos e bombardeios de artilharia que devastaram bairros de Gaza. Mais de 2.100 palestinos foram mortos, a maioria civis. Nos últimos anos, o Hamas e o governo israelense trocaram mais disparos de foguetes e mísseis.