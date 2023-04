Encontrada tumba de mais de 3 mil anos no Egito

Nas escavação, também foram encontradas quatro pequenas capelas funerárias de outras tumbas no lado leste do túmulo de Panehsy

Especialistas encontraram uma tumba e quatro capelas funerárias de cerca de 3,2 mil anos no sítio arqueológico de Saqqara, ao sul de Cairo, no Egito. Essas descobertas vão ajudar a desvendar mais informações sobre a necrópole, onde funcionava o cemitério de Mênfis, antiga capital egípcia. A estimativa é de que o local tenha funcionado até 950 d.C.

A tumba teria pertencido a Paveshy, mordomo do templo dedicado ao deus Amon, e data de aproximadamente 1.250 a.C., época em que o faraó Ramsés II estava no poder. Nela, havia um pequeno templo com três capelas, algumas colunatas e um poço para câmaras funerárias subterrâneas.

Foto: Museu Rijksmuseum van Oudheden

