Embaixada da Ucrânia no Brasil cobra país a condenar invasão russa​

Marianna Holanda

A embaixada da Ucrânia no Brasil cobrou nesta quinta-feira (24) do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) que condene a invasão da Rússia ao seu país, que ocorreu nesta madrugada. “Nós pedimos, esperamos que o governo brasileiro pronuncie-se e que condene essa agressão russa”, disse a jornalistas o chefe da embaixada, o diplomata Anatolii Tkach.

Depois, em outro momento, foi ainda mais enfático: “Primeiro, o que precisamos é de um sinal forte de condenação”.

O diplomata disse ainda que está em contato com autoridades brasileiras e que espera a reação delas. Afirmou ainda que o país espera de aliados também ajuda tanto humanitária, quanto financeira, neste momento.

Questionado sobre a visita de Bolsonaro a Vladimir Putin, na semana passada, Tkach disse que o presidente russo havia se comprometido com o brasileiro a buscar uma solução pacífico, mas que os ucranianos não acreditavam mais nele.

Afirmou também esperar que Bolsonaro possa “equilibrar essa visita” com viagem à Ucrânia, quando possível. “O objetivo dessa agressão é tomar o território ucraniano e estabelecer controle da ocupação. Isto é uma guerra. É um ataque à soberania e integridade territorial da Ucrânia. E uma agressão à carta das Nações Unidas, bem como às normas do direito internacional”, afirmou.