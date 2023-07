Em reunião com premiê da China, Yellen pede que tensões não rompam laços bilaterais

Em viagem oficial à China, Yellen disse durante encontro com Li, nesta sexta-feira, que Washington e Pequim têm o dever de cooperar em questões que afetem o mundo

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pediu ao primeiro-ministro da China, Li Qiang, não permitir que a frustração com restrições americanas ao acesso a chips de processadores e outras tecnologias atrapalhe a cooperação econômica bilateral.

Em viagem oficial à China, Yellen disse durante encontro com Li, nesta sexta-feira, que Washington e Pequim têm o dever de cooperar em questões que afetem o mundo. Ela sugeriu “canais de comunicação regulares”, em um momento de deterioração das relações bilaterais em meio a disputas por questões de tecnologia, segurança e relacionadas ao status de Taiwan.

Yellen é um de vários altos funcionários dos EUA que planejam visitar Pequim para encorajar os líderes chineses a reavivar as interações entre os governos das duas maiores economias do mundo Antes do início da viagem, funcionários do Tesouro americano haviam dito que Yellen não se encontraria com o presidente chinês, Xi Jinping, e que não tinham expectativa de avanços significativos.

Yellen defendeu “ações direcionadas”, em um referência às restrições ao acesso chinês a chips de processadores avançados e outras tecnologias, com o argumento de que a medida é necessária para proteger a segurança nacional.

“Vocês podem discordar”, disse Yellen. “Mas não devemos permitir que qualquer discordância cause mal-entendidos que desnecessariamente piorem nossas relações econômicas e financeiras bilaterais.”

Yellen também pediu uma “concorrência econômica saudável”, em uma alusão a queixas de que Pequim está intensificando o uso de subsídios e barreiras de mercado para proteger suas empresas.

“Um justo conjunto de regras beneficiará nossos dois países”, disse Yellen. “Também enfrentamos importantes desafios globais, nos quais EUA e China têm o dever de cooperar mutuamente, mas também com o mundo.”

Li, por sua vez, demonstrou otimismo de que as condições possam melhorar, mas não deu qualquer sinalização de possíveis mudanças em políticas chinesas que incomodaram Washington e seus parceiros comerciais.

Arco-íris

Referindo-se a um arco-íris que surgiu depois que o avião de Yellen pousou nesta quinta-feira, 6, na China, durante tempo chuvoso, Li disse: “após uma onda de ventos e chuva, definitivamente veremos mais arco-íris”.

Estadão Conteúdo