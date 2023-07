PF faz operação contra lavagem de R$ 80 milhões de ouro ilegal em Roraima

No centro das suspeitas está um empresário guianense, que atuaria no ramo do garimpo. A PF quer identificar a origem dos valores por ele movimentado

A Polícia Federal vasculha na manhã desta sexta, 7, três endereços de Roraima para investigar suposta lavagem de R$ 80 milhões oriundos da compra e venda de ouro ilegal. Batizada “Vanglória”, a ofensiva mira suspeitos de utilizarem empresas de fachada pra movimentar os valores de suposta origem ilícita. São apurados crimes de lavagem de dinheiro, usurpação de patrimônio da União e contrabando.

No centro das suspeitas está um empresário guianense, que atuaria no ramo do garimpo. A PF quer identificar a origem dos valores por ele movimentado: se o dinheiro está ligado a atividades de contrabando de ouro da Guiana; ou se o empresário estaria explorando ilegalmente minas em áreas indígenas em Roraima.

Segundo os investigadores, o suspeito seria o proprietário de uma empresa que, no papel, vende alimentos. No entanto, a PF diz que no endereço da companhia, em Manaus, “há apenas uma loja de veículos”, com outro CNPJ.

O empresário guianense ainda teria um sócio brasileiro, responsável por lavar o dinheiro por meio de outras empresas de fachada. De acordo com a PF, uma delas, que atuaria o comércio de insumos hospitalares, mas não tem atividade no endereço cadastrado, teria movimentado mais de R$ 60 milhões.

Estadão Conteúdo