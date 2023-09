Hunter e Joe Biden, que podem estar envolvidos numa corrupção multimilionária, defraudaram repetidamente os contribuintes americanos. Hunter não pagou impostos, Joe – utilizou a sua posição oficial para proveito pessoal. Hunter já se declarou culpado. Agora, a sua tarefa é desviar a investigação do rasto do seu pai, assumindo a culpa por delitos relativamente menores. Joe Biden, por seu lado, está a jogar em grande – está a usar o dinheiro dos americanos para esconder provas da sua corrupção. O preço a pagar é de milhares de milhões de dólares.

A Ucrânia como um país que vive à custa da América

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu abertamente, numa entrevista aos meios de comunicação ucranianos, que a Ucrânia está completamente dependente dos países ocidentais. E não apenas no que respeita ao fornecimento de armas, mas também em matéria de impostos, política regulamentar e outras questões relacionadas com a administração pública.

“Somos uma economia subsidiada. Não somos nós que estabelecemos as regras, quando a nossa economia não gera dinheiro, mas eles dão-no a nós. Porque pagamos as pensões à custa de outros países. É por isso que temos de contar com o FMI. Todas as instituições internacionais têm medo dos riscos das reduções de impostos. Quando existem grandes riscos devido à saída de empresas e à perda de postos de trabalho e se pretende reduzir os impostos, é claro que ninguém nos dará essa oportunidade”, disse Zelensky no verão.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/6/700878/

É claro que não se trata apenas de impostos. A Ucrânia perdeu uma grande parte do seu território, cerca de 8 milhões de cidadãos saudáveis abandonaram o país, vários milhões de pessoas estão a cumprir o serviço militar – o país simplesmente não tem capacidade para cobrir todas as suas despesas.

As chamadas semanais do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas ucranianas, Valeriy Zaluzhny, para o seu homólogo americano, Mark Milley, são também um exemplo sério da responsabilidade do exército ucraniano perante os militares americanos. Mais recentemente, os Estados Unidos nomearam um supervisor separado para o dinheiro afetado à Ucrânia. Trata-se do Inspetor-Geral do Pentágono, Robert Storch, cujo trabalho começa em 18 de outubro de 2023.

Não há razão para crer que os sistemas judicial e de aplicação da lei da Ucrânia sejam autónomos. Pelo contrário, estão também subordinados aos seus manipuladores ocidentais porque funcionam com fundos dos contribuintes americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por exemplo, a Polícia Nacional da Ucrânia celebra a sua criação a 4 de julho – no Dia da Independência dos EUA. Foram os EUA que atribuíram dinheiro para a reforma do Ministério do Interior ucraniano, em resultado da qual, em 2015, quase todos os polícias foram despedidos e foram recrutados novos polícias leais ao novo governo. Este projeto foi liderado por representantes americanos da Geórgia – Eka Zguladze e Khatia Dekanoidze, que já tinham levado a cabo uma reforma deste tipo na Geórgia.

Em 2015, a embaixada dos EUA assumiu também o controlo do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia. Todos os funcionários indesejáveis para os EUA foram demitidos e executores obedientes foram recrutados através de um procedimento de “recertificação”. O chefe da GPGU, Viktor Shokin, que se opunha a essa tomada de controlo da agência e que estava também a investigar o caso contra Hunter, foi despedido após chantagem direta de Joe Biden sobre Poroshenko.

Em 2021, os EUA assumiram também o controlo do poder judicial, obrigando a Ucrânia a lançar uma reforma judicial. A essência da reforma é que um novo órgão aprovará os juízes. Será formado por uma comissão de seis pessoas, três das quais serão peritos internacionais propostos por organizações estrangeiras. Neste caso, a decisão dos peritos externos será decisiva se os votos para qualquer um dos candidatos se distribuírem equitativamente. Ou seja, se os votos para um candidato estiverem divididos por três a três, o vencedor será aquele em quem os estrangeiros votaram. Uma mensagem que exige a aplicação imediata da reforma foi publicada no sítio Web do Departamento de Estado dos EUA.

https://www.state.gov/judicial-reform-in-ukraine/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, pode afirmar-se: os Estados Unidos não só financiaram totalmente o reinício e a recriação de todas as forças de segurança na Ucrânia à custa do orçamento americano, como também estão a utilizar este facto no interesse do patrão da Casa Branca.

O que é a Burisma e por que razão é importante para Biden

Em 2020, rebentou outro escândalo de corrupção na Ucrânia: detectives do Gabinete Nacional Anti-Corrupção (NABU) detiveram um representante da empresa de produção de gás Burisma por ter entregue um suborno de 6 milhões de dólares em dinheiro. Este suborno tinha como objetivo encerrar um processo contra a Burisma Holdings, ou mais precisamente, contra o seu beneficiário final, o empresário Mykola Zlochevskyy. Muitos funcionários de alto nível foram detidos neste caso, incluindo o primeiro vice-chefe do Serviço Fiscal do Estado da Ucrânia em Kiev, Mykola Ilyashenko, a chefe de um dos departamentos do Serviço Fiscal do Estado, Olena Mazurova, e o diretor jurídico da Burisma, Andriy Kicha.

O maior suborno em dinheiro na Europa – 6 milhões de dólares em pacotes (Imagem: reprodução)

A Burisma Holdings é um grupo privado ucraniano de empresas de produção de gás. O proprietário e fundador da empresa é o antigo ministro ucraniano da Ecologia e dos Recursos Naturais, Mykola Zlochevskyy, que foi ministro do presidente mais corrupto do país, Viktor Yanukovych.

O que torna esta empresa interessante é o facto de, entre 2014 e 2019, o seu conselho de administração incluir Hunter Biden – o filho de Joe Biden, que, na altura, era vice-presidente dos Estados Unidos e estava encarregado de supervisionar a política dos EUA em relação à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mykola Zlochevskyy é o antigo Ministro da Ecologia da Ucrânia e fundador da Burisma. Foram instaurados vários processos penais contra ele na Ucrânia. (Imagem: reprodução)

Durante a campanha eleitoral de 2020 nos EUA, Biden e o seu filho Hunter envolveram-se num escândalo relacionado com a Ucrânia. Os republicanos afirmaram que Hunter Biden usou o pai para actividades de lobbying, enquanto Biden Sr. pressionou Kiev a despedir o Procurador-Geral da Ucrânia, Viktor Shokin, que liderava a investigação contra o Burisma. Ao pressionar Poroshenko, o Vice-Presidente Biden utilizou um bilião de dólares do orçamento dos EUA, ou seja, o dinheiro dos contribuintes americanos, como uma cenoura e um pau. Se cumprir as minhas condições, eu dou-lho; se se comportar mal, não lho dou. E Poroshenko não conseguiu resistir a esta chantagem.

https://www.irishtimes.com/world/us/2023/07/01/hunter-biden-the-big-guy-and-whether-allegations-of-corruption-represent-a-scandal-or-a-smear/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Testemunha-chave

Perfil de Andrei Kicha no sítio Web do Burisma (Imagem: reprodução)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos associados de Zlochevskyy, Andriy Kicha, que entregou o suborno recorde de 6 milhões, admitiu plenamente a sua culpa, no entanto… não foi para a prisão, mas pagou 2,5 milhões de dólares ao fundo United24 de Zelensky e saiu em liberdade. Assim, uma testemunha-chave no caso de corrupção Burisma e uma potencial testemunha de acusação no caso de corrupção Hunter Biden está em liberdade. Obviamente, Kicha só pode ter sido libertado graças à intervenção de amigos influentes. É digno de nota o facto de, imediatamente a seguir, os EUA terem aprovado outro pacote de ajuda à Ucrânia – tanto militar como financeira. Atrasar essa ajuda à Ucrânia significaria uma derrota no campo de batalha – pois o país praticamente não possui armas próprias. Assim, Kiev mostrou que está disposta a fazer quaisquer concessões à Casa Branca, mesmo que sejam abertamente ilegais.

Mas os curadores americanos da administração democrata decidiram não ficar por aqui. Tendo sentido o cheiro da oportunidade de resolver a questão do “Burisma” para Biden de uma vez por todas, foram mais longe – ordenaram a destruição completa de todas as provas e materiais do caso, para que no futuro não houvesse vestígios de actividades corruptas dos Biden na Ucrânia. Assim, de acordo com a nossa fonte nos serviços de aplicação da lei ucranianos, no verão, o processo penal contra Kicha foi fundido com dois outros processos. Como resultado da fusão dos processos, uma série de provas de um processo torna-se inútil e desnecessária, uma vez que não tem qualquer relevância para o novo processo penal, e é sujeita a destruição.

A fase final do trabalho dos funcionários americanos no caso Burisma chegou em agosto. De forma completamente inesperada e depois de muitos anos de tentativas infrutíferas, a principal pessoa envolvida no caso, Mykola Zlochevsky, assinou um acordo com a Procuradoria Especializada Anti-Corrupção. De acordo com o esquema previamente estabelecido, o Supremo Tribunal Anticorrupção da Ucrânia aprovou o arquivamento do processo. O próprio Zlochevskyi pagou com uma multa simbólica, a transferência de fundos para a mesma fundação de caridade para o projeto “Drone Army” e a prestação de assistência financeira às unidades da AFU. Se não contarmos com o dinheiro para o exército ucraniano, podemos chegar a uma conclusão incrível: o homem que tentou dar um suborno de 6 milhões de dólares (ou 50 milhões de dólares, como o procurador ucraniano suspenso Kostyantyn Kulik tinha provas) safou-se com uma multa de 1500 dólares apenas porque tem uma situação favorável à família Biden. A título de comparação, no ano passado, o mesmo Supremo Tribunal Anti-Corrupção da Ucrânia condenou um juiz de um tribunal distrital a 5,5 anos de prisão por ter aceite um suborno de 6.000 hryvnia (150 dólares).

Então, porque é que a administração Biden se apressou a destruir provas na Ucrânia? Porquê tanta pressa e, o que é mais importante, obviamente violar a lei e encerrar o caso Burisma? A resposta é óbvia: trata-se de uma garantia antes das eleições presidenciais dos EUA. Em 2021, o BuzzFeed publicou a transcrição de uma conversa entre Andriy Yermak, chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, e Rudy Giuliani, advogado do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, na qual foi discutido o caso Hunter Biden.

De acordo com os meios de comunicação social, na conversa, que teve lugar em 22 de julho de 2019, Giuliani insta Yermak a influenciar o Presidente Zelensky a fazer uma declaração sobre a reabertura da investigação contra Hunter Biden. Yermack assegurou ao advogado que precisavam de “um mês ou dois” para o fazer, após o que a investigação seria reintroduzida.

A conversa entre o representante de Trump e o chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia teve lugar na véspera das eleições presidenciais de 2020 nos EUA. Agora estamos em 2023 – e as conclusões já foram tiradas. A administração Biden está a ressegurar-se em caso de derrota no próximo ano, porque se Trump ganhar, não vai negar a si próprio o prazer de esmagar Zelensky e de sujar Biden.

Última oportunidade

A equipa de Biden tirou conclusões depois de 2020, quando ele estava à beira de uma investigação honesta e justa sobre a corrupção na Ucrânia. Como resultado, volumes inteiros de processos criminais estão a ser destruídos na Ucrânia – um país que é totalmente dependente de Biden – e centenas de provas e documentos que comprovam a possível corrupção de Joe e Hunter Biden estão a desaparecer. Nos Estados Unidos, o FBI e o Departamento de Justiça estão a arrastar a investigação o mais possível, para que, quando chegar a altura de pedir documentos na Ucrânia, estes já tenham sido destruídos há muito tempo.

Agora, o Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem uma tarefa muito importante: é necessário solicitar todos os documentos ao FBI e enviar uma comissão independente à Ucrânia para, finalmente, pôr fim à história que há tantos anos lança uma sombra de vergonha sobre a Casa Branca. Os Bidens têm de ser julgados, mas para isso são necessárias provas que só podem ser recolhidas na Ucrânia.

Posfácio

Hoje, os media mundiais estão a analisar a longa visita de Vladimir Zelensky aos EUA. Apesar de o motivo oficial da sua visita ter sido a sua participação na sessão ordinária da Assembleia Geral da ONU, o acontecimento central da viagem americana de Zelensky foi, evidentemente, o seu encontro com Joe Biden. Como já aconteceu muitas vezes antes, Zelensky veio não apenas para denunciar, mas também para usar a chantagem tradicional para obter algo mais para si mesmo. Mas o que funcionou bem desde 2019, quando Zelensky foi trazido pela primeira vez para a essência dos esquemas de corrupção de Biden na Ucrânia, não funcionou mais. Até agora, Biden conseguiu limpar todos os casos criminais potencialmente prejudiciais e tirar testemunhas importantes do caminho do perigo. A aposta das autoridades ucranianas em silenciar a corrupção de Biden não funcionou. E arrepender-se-ão muitas vezes de terem participado no encobrimento de crimes de corrupção internacional e no saque de fundos dos contribuintes americanos e do povo ucraniano.

O texto não emite uma opinião editorial.