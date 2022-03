Egito tabela preço do pão após disparada do trigo com guerra na Ucrânia

A decisão foi emitida nesta segunda-feira (21) pelo primeiro-ministro Moustafa Madbouli

Joana Cunha

São Paulo, SP

O Egito decidiu tabelar o preço do pão não subsidiado em todas as padarias e outros estabelecimentos do país. A medida é uma resposta ao aumento no preço do trigo causado pela guerra na Ucrânia.

A decisão foi emitida nesta segunda-feira (21) pelo primeiro-ministro Moustafa Madbouli.

Os estabelecimentos que não cumprirem a regra podem ser multados em até 5 milhões de libras egípcias (R$ 1,39 milhão).

O Egito é um grande importador do trigo, um dos produtos mais afetados pela invasão russa ao território ucraniano. O país africano gasta mais de US$ 4 bilhões ao ano com importações de alimentos, sendo que 70% do trigo consumido por sua população de 102,3 milhões de habitantes vêm da Ucrânia e da Rússia.

Na semana passada, o Egito anunciou a suspensão de suas exportações de trigo, farinha, lentilhas e feijão por precaução.