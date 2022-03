Diretor da AIEA visita Ucrânia por garantia de segurança de instalação nuclear

A Ucrânia tem 15 reatores nucleares em quatro usinas ativas e também abriga a usina desativada de Chernobyl, o local do desastre nuclear de 1986

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, chegou nesta terça-feira à Ucrânia para conversas com altos funcionários do governo sobre a entrega “urgente de assistência técnica” para garantir a segurança das instalações nucleares do país. A AIEA comunicou nesta terça-feira que o objetivo de Grossi é “iniciar o suporte imediato de segurança e proteção”.

Isso incluirá o envio de especialistas da agência para “instalações prioritárias” e envio de “segurança vital e suprimentos de segurança”, incluindo monitoramento e equipamentos de emergência.

Leia também Putin exige que ‘nacionalistas’ ucranianos de Mariupol deponham as armas

A Ucrânia tem 15 reatores nucleares em quatro usinas ativas e também abriga a usina desativada de Chernobyl, o local do desastre nuclear de 1986.

As forças russas assumiram o controle de Chernobyl e da maior usina de energia ativa, em Zaporizhzhia.

Grossi disse em comunicado que “o conflito militar está colocando as usinas nucleares da Ucrânia e outras instalações com material radioativo em perigo sem precedentes”.

Estadão Conteúdo