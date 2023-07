Dezesseis pessoas morrem eletrocutadas em dois incidentes na Índia

Onze pessoas ficaram feridas no acidente no distrito de Chamoli, estado de Uttarakhand

Ao menos 15 pessoas morreram eletrocutadas quando protestavam justamente contra a morte de um homem por choque elétrico ma área de um projeto governamental no norte da Índia, informaram fontes oficiais e a imprensa nesta quinta-feira.

Onze pessoas ficaram feridas no acidente no distrito de Chamoli, estado de Uttarakhand.

A morte por eletrocussão na terça-feira à noite de um segurança do projeto, que teve o corpo encontrado por sua família na quarta-feira, provocou uma manifestação durante a qual outras 15 pessoas foram eletrocutadas, anunciaram as autoridades.

De acordo com o jornal Hindustan Times, o guarda morreu depois de tocar em uma grade, como aconteceu com as outras 15 pessoas no dia seguinte.

O jornal Indian Express informou que várias pessoas sofreram “queimaduras graves”.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, chamou o incidente de “desolador”.

