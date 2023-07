Governo federal nomeia presidente interino da Funasa

O governo federal nomeou Alexandre Ribeiro Motta para exercer, interinamente, o cargo de presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

Por Luci Ribeiro

O governo federal nomeou Alexandre Ribeiro Motta para exercer, interinamente, o cargo de presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 20. Motta vai cuidar do processo de recriação da Funasa, que havia sido extinta pelo governo Lula logo no início do mandato, medida que desagradou setores do Congresso e agora, depois de acordo, está sendo revertida pelo Poder Executivo.

O governo ainda formalizou no Diário Oficial prorrogação de contratos da Fundação que estavam perto de vencer. Os convênios, contratos de repasse, e outros dispositivos passam a ser válidos até 29 de junho do próximo ano.

A medida também é parte do acordo construído com o Centrão para recriar o órgão. Na semana passada, também foi criada uma comissão para formular a recriação da Funasa.

Estadão Conteúdos